Ceci, l’amico-manager di Diego: “Si era stancato di essere Maradona”

L’amico-manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato del Pibe de Oro.

A seguire le sue parole:

“Oggi è facile dire cosa si sarebbe dovuto fare, ma la verità è che fino a due anni fa, quand’era con me a Dubai, giocava a padel e anche a calcio. Poi è tornato in Argentina ed è cambiato. Pensava di ritrovare i suoi familiari e il loro affetto, ma evidentemente non ne ha trovato. Era stanco di essere Maradona. Era visto come business e a lui non ha pensato nessuno.”

