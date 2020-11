Ceci, manager Maradona: “Diego si sta riprendendo alla grande”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Ceci, manager di Maradona.

Ceci ha parlato di Maradona e del post-intervento, rivelando che El Pibe sta recuperando alla grande. Di seguito le sue parole:

“L’intervento è andato benissimo, nelle prossime ore bisogna ovviamente stare attenti. Diego si sta riprendendo alla grande. Il problema sta nella testa di Diego per come vuole vivere: deve capire che ormai ha 60 anni e il suo corpo è sregolato dalla vita che ha fatto. Lui voleva già lasciare l’ospedale e tornare a casa, non si fa così.

Ieri l’ultimo bollettino ha spiegato che sarà trattenuto ancora qualche giorno. Gestire Maradona come persona è difficile, lui ha le sue idee e il suo modo di pensare. Però ora deve capire che non si scherza più. Le persone hanno pensato solo alla marca, da quando aveva 15 anni. Nessuno si è interessato alla persona. Ora bisogna pensare all’uomo.”

