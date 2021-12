Ceferin: “Discussioni del calendario internazionale sempre in ritardo”

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, in una conferenza stampa ha parlato del calendario internazionale e delle proposte che ricevono.

In particolare, Ceferin ha detto che spera che la FIFA e le confederazioni possano iniziare a concentrarsi sulla forma futura del calendario delle partite internazionali, che deve essere concordato per il periodo post-2024.

Di seguito le sue parole in merito:

“Il problema è che tutto è interconnesso. Riceviamo proposte per diverse competizioni ed è per questo che le discussioni sul calendario delle partite internazionali sono sempre in ritardo. Non abbiamo nemmeno iniziato a discutere del calendario a causa di tutte quelle idee che sono successe. Spero che cominceremo a discutere del calendario internazionale subito dopo il nuovo anno.”

