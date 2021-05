Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato in un’intervista a L’Equipe di temi relativi alla Champions League.

“Final Four in Champions? Personalmente, mi piacerebbe che accadesse. Potrebbe essere una buona soluzione e vantaggioso in termini di ricavi se è ben fatto. Ci sono vantaggi e svantaggi, non c’è urgenza, possiamo decidere tra un anno. Superlega? Per l’intera famiglia calcistica, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile”.

Fonte: ANSA.

