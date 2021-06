Ceferin: “Mondiale per Club mai come la Champions League”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, sul Telegraph punge la FIFA riguardo al Mondiale per Club. Lo riporta Calcio&Finanza.

Queste le sue parole in merito:

“Il Mondiale per Club non potrà mai essere interessante come la Champions League, questa è una cosa. E la seconda è che c’era un accordo chiaro con la FIFA: il torneo si terrà ogni quattro anni, si sfideranno otto club europei su 24 e possiamo promuoverci a vicenda. Il calendario non permetterebbe mai loro di giocare più di ogni quattro anni e se giocheranno ogni quattro anni non sarà un problema.

Euro 2020? È stato deciso prima che io arrivassi e penso che sia un modello molto complicato con diverse giurisdizioni, diverse valute, diversi paesi, sistemi di visto. Complicato anche per i tifosi in viaggio. Non lo so, il gruppo con Italia, Turchia, Galles e Svizzera è a Roma e Baku. È un volo molto lungo e in più abbiamo il Covid.

Quindi è dura, davvero dura. Poi ci sono zone rosse, gialle e verdi e cambiano ogni giorno. Non so come sarà il mese prossimo. È molto impegnativo per noi. È stato l’anno peggiore della mia vita, ma se sopravvivo a questo penso che potrò sopravvivere ancora di più.“

