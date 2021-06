Ceferin ritorna sull’arcobaleno all’Allianz: “UEFA non è omofoba”

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Die Welt dove ha parlato di nuovo del caso relativo all’Allianz.

A seguire le sue parole, riportate da calciomercato.com:

“Non vogliamo essere utilizzati per iniziative populiste, questo è l’unico motivo per cui abbiamo preso questa decisione. Troppo spesso si tenta di sfruttare il calcio, a causa della sua grande popolarità, per i propri scopi. Sapete benissimo che la UEFA non è un’organizzazione omofoba. E ovviamente non lo sono nemmeno io personalmente. Lo abbiamo dimostrato abbastanza spesso.”

