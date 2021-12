Ceferin sui sorteggi Champions: “Ci scusiamo, gli errori sono colpa nostra”

Il Presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha fatto il punto sugli ultimi due anni del calcio europeo parlando anche degli errori nei sorteggi della Champions.

“Il problema nel sorteggio Champions non è stato un errore umano, ma della Uefa. Ci scusiamo con tutti. Abbiamo avuto l’informazione che qualcosa non andava con il software, ho avuto un colloquio telefonico con i fornitori e ci hanno proposto di andare avanti con il sorteggio perchè non potevano prevedere quando l’errore si sarebbe verificato. Vogliamo essere trasparenti con tutti. E’ troppo presto per capire quali siano le conseguenze, ma una cosa è chiara: non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia.

È stato un periodo difficile, con tante sfide, affrontiamo i problemi legati alla pandemia ormai da due anni. Sono molto orgoglioso del calcio europeo, dei tifosi, dei media, dell’intera società calcistica.

Fair Play Finanziario? Ho parlato con la Lega spagnola, con quella inglese e quella tedesca. Tutte le parti sono molto interessate e unite nel cambiamento. Bisogna adattarsi ai nuovi tempi e sono ottimista sugli accordi che raggiungeremo perché è qualcosa di importante per tutti “.