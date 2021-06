Ceferin: “Superlega? Parleremo con l’Unione Europea, Macron e Johnson sono con noi”

Il Presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la Superlega ai microfoni del Telegraph.

“Prima, per molti anni, è stata dura perché c’era sempre qualche tipo di minaccia e ora è chiaro che chiunque abbia un po’ di buon senso non ci proverebbe mai più. È stata dura, stressante, per 48 ore, ma è un bene che sia andata così.

L’Unione europea esaminerà l’introduzione di leggi per proteggere il modello sportivo di promozione e retrocessione. Anche le persone più incapaci del mondo capiscono che la Superlega europea è finita.

La UEFA parlerà con l’Unione europea a sostegno di una proposta del presidente francese Emmanuel Macron di mettere ogni tentativo di cambiare il modello…di promozione, retrocessione. Hai campionati nazionali, hai competizioni europee e devi qualificarti. È l’essenza del calcio.

Sono contento che il governo britannico stia pensando ad alcune leggi per proteggere il futuro per evitare che si realizzi la Superlega. Non posso dire di essere rimasto sorpreso, ma sono rimasto impressionato. Ho visto che stavano sostenendo fortemente il nostro punto di vista, il punto di vista dei tifosi e di tutta la comunità calcistica, il che è stato molto, molto importante.”

