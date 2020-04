Ceferin, UEFA: “Champions e Europa League devono finire entro il 3 agosto”

Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla deadline fissata per il 3 agosto.

Di seguito le parole di Aleksander Ceferin all’emittente tedesca ZDF, riportate dal portale del giornalista Gianluca Di Marzio:

“Giocare? Sì, si può. Esiste la possibilità, ma dipenderà tutto dai governi. Necessariamente, Champions ed Europa League dovranno terminare entro il 3 agosto. Stiamo vivendo una situazione straordinaria e dobbiamo essere flessibili: le coppe europee si potrebbero giocare nelle stesse date delle competizioni nazionali, anche alla stessa ora.

Abbiamo piani diversi per ricominciare l’attività a maggio, giugno o luglio, ma se le autorità non lo permetteranno non lo faremo, la salute verrà sempre prima di tutto. Dipenderà dal governo di ciascun Paese membro.

Il formato non sarà un problema, possiamo giocare col sistema attuale o con nuove formule, con partite secche in campo neutro o sorteggiando chi gioca in casa. “Final eight” o “final four” sono anche possibili, possibilmente a porte chiuse ma con le televisioni presenti.“

