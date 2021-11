Celebrazione Maradona: le ‘leggende’ del Napoli presenti alla inaugurazione della seconda statua

Prima della partita Napoli-Lazio è prevista l’inaugurazione della statua dedicata a Maradona e che resterà poi all’interno dello stadio di Fuorigrotta a lui dedicato.

Sono attesi molti ex calciatori che hanno scritto la storia del Napoli. Tra questi Bagni, Bruscolotti, Caffarelli, De Napoli, Di Fusco, Renica, Volpecina oltre lo storico presidente degli scudetti Corrado Ferlaino.

Atteso anche l’arrivo del presidente della FIFA Giovanni Infantino.

Prevista anche la presenza di Stefano Ceci, ma non quella di Diego Maradona Jr che ha annunciato di non partecipare nel caso in cui fosse stato invitato proprio Stefano Ceci.

