Cellino: “Disposto a non schierare la squadra e perdere 3 a 0 le partite”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere un’intervista al presidente del Brescia Cellino, che dice la sua sulla ripresa del campionato.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“Per me il campionato non può riprendere, due motivi sono: rispetto della salute e salvezza del sistema calcio. Dopo aver perso questa stagione c’è il rischio di rovinare anche la prossima, che può essere quella da cui ripartire.

L’Uefa non può far slittare nulla, se la Serie A vuole riprendere si deve concludere entro il 30 giugno. Ai giocatori serve un mese di allenamento, dato che sono fermi da 45 giorni, altrimenti corrono il rischio di rompersi tutti; Lotito l’altro giorno mi ha urlato “tu non vuoi giocare per salvarti”.

A me di retrocedere non frega nulla, finora ce lo siamo meritato e ho anche io le mie colpe. Se ci costringono a tornare a giocare sono disposto a non schierare la squadra e a perdere le partite per 3 a 0 a tavolino. Questo per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più.”

