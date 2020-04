Cellino propone il Benevento in Serie B un altro anno ma con un bonus di 22 punti

Nelle settimane scorse ha dichiarato che a lui non importava di retrocedere e che la sua opinione di non ripartire più con il campionato era solo per la tutela della salute. Però poi Cellino lancia una proposta bocciata dall’Assemblea di Lega in netto contrasto con le sue stesse parole.

Il presidente del Brescia secondo quanto riportato da “Il Mattino” avrebbe proposto di lasciare il Benevento in Serie B un’altra stagione. Però con un bonus di 22 punti, tanti quanti ora i sanniti ne hanno di vantaggio nel campionato stradominato e destinato a vedere la squadra promossa in Serie A.

Una proposta ritenuta assurda dagli altri club e non a caso è stata bocciata dall’Assemblea.

