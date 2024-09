Cercasi sistemazione per Mario Rui

Mario Rui, classe ’91 è stato accostato a tante squadre, ma ha sempre rifiutato anche contratti più lunghi di quello che attualmente lo lega al club azzurro

Ha detto di no a ben sei squadre: San Paolo, Nizza, Valladolid, Lille, Aris e Basaksehir, sperando in una chiamata da un top club del Portogallo che però non è arrivata. Ad oggi resta la pista turca, uno dei pochi mercati ancora aperti, per provare a trovare una sistemazione che possa far si che il giocatore non resti a Napoli fuori rosa, da separato in casa.

