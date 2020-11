Cesari: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio di Pasqua in Bologna-Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro.

“Arbitraggio di Pasqua in Bologna-Napoli? A me non è piaciuto. Gestione dei cartellini assurda, anche dal punto di vista tecnico non ho apprezzato. Non era pronto per questa grandissima partita, perché tale era. C’erano le condizioni per fare molto molto meglio. Meno male che il Napoli ha vinto, perché altrimenti certi episodi sarebbero stati determinanti. Quello che mi ha colpito di più è il gol annullato a Koulibaly. Ho trovato veramente fastidiose le immagini che ha visionato l’arbitro: non si possono far vedere delle immagini parziali. Denswil aveva la mano sinistra sul petto di Osimhen e la destra sulla spalla. Si è tirato dietro Osimhen e viene annullato il gol? Quello era calcio di rigore. Il VAR ha sbagliato a fornire quel tipo di immagine. Anche l’arbitro principale però deve chiedere. In campo non ci si può addormentare.

Perché Abisso al VAR non ha visto la trattenuta? Le immagini sono frontali e molto belle, si vedono le mani di Denswil sul corpo di Osimhen, questo mi ha dato fastidio. Dominguez e Schouten dovevano essere espulsi? Il primo sicuro, il secondo ci può anche stare di non cacciarlo. Ci stiamo abituando a situazioni che sono al di fuori del contesto regolamentare, perché poi certe situazioni all’estero vengono punite. Il regolamento è questo e si applica. I giocatori che cercano sempre di infastidire l’avversario o che creano incolumità devono essere espulsi.

Entrataccia di Danilo meritava il rosso? Che brutta, meno male che non l’ha preso bene Lozano. Perché se lo prende bene, lo stronca. Io non riesco a capire queste situazioni: chi non gioca a calcio dev’essere allontanato.

Come mi spiego tutto questo? Un esempio: nel 2020 c’è solamente un arbitro top class, cioè Orsato. Dal 2002 fino al 2010 ce n’erano almeno 3. Si è dimezzata la capacità arbitrale. Io al VAR? Questo non te lo so dire. Apprezzo Rizzoli, ci metto la faccia. Ma non vado d’accordo con Nicchi”.

