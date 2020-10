Champions: Amazon acquista la miglior partita del mercoledì, per gli altri pacchetti è corsa tre

Amazon Prime Video è in pole per trasmettere la Champions League in Italia nel triennio 2021/2024.

Manca solo l’ufficialità ma sembrerebbe che il servizio streaming americano avrebbe acquistato un pacchetto di 17 partite a stagione. Tra queste sono comprese le migliori partite che si giocheranno di mercoledì. Secondo le ultime indiscrezioni l’offerta è vicina agli 80 milioni di euro a stagione.

Per gli altri pacchetti è corsa a tre tra Sky, Dazn e Mediaset , ma sarà necessario un rilancio da presentare il prossimo 15 Ottobre.

