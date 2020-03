Sono appena terminati i primi tempi di Valencia-Atalanta e Lipsia-Tottenham, gare valide per gli ottavi di ritorno di Champions League.

Dopo i primi 45 minuti l’Atalanta vince per 2-1 a Valencia ipotecando ormai la qualificazione dopo il 4-1 dell’andata giocata a San Siro.

Primo tempo positivo anche per il Lipsia che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0 sul Tottenham. Ricordiamo che all’andata i tedeschi hanno vinto per 1-0 a Londra.

