Champions League – Fonti Sky: dopo gli ottavi di finale si terrà una final eight in Portogallo. Lisbona la sede scelta.

Il Napoli dunque giocherà il ritorno degli ottavi di finale a Barcellona e, in caso di passaggio del turno ci sarà una final eight in Portogallo, a Lisbona.

Per quanto riguarda l’Europa League, conclusi gli ottavi si giocherà una final eight in Germania.

Per quanto riguarda invece la Supercoppa verrà giocata a Budapest.

Fonti Sky.

