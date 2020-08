Champions ed Europa League: novità sui calci di rigore

Novità in Champions ed Europa League per quanto riguarda i calci di rigore durante una partita. Lo rivela il Corriere dello Sport.

Ripartono le coppe europee e ci sono importanti novità sui rigori introdotte dalla Uefa. Le rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Sui penalty, un’infrazione del portiere – come il piede non sulla linea – non verrà più penalizzata se il tiro manca lo specchio o va sul palo o sulla traversa. Se portiere e rigorista commettessero entrambi un’infrazione, verrebbe penalizzato chi calcia con il gioco che ripartirebbe da una punizione indiretta a favore di chi difende.

