Champions: il Lipsia retrocede in Europa League, vince il PSG

Sono appena terminate Lipsia-Manchester City e PSG-Club Brugge, anticipi delle 18:45 della sesta giornata dei gironi di Champions League.

Il Lipsia batte 2-1 il Manchester City e retrocede in Europa League dove giocherà gli spareggi con le seconde classificate dei gironi. Decidono i gol tedeschi di Szoboszlai e André Silva mentre è inutile il gol di Mahrez per gli inglesi.

Nell’altra gara il PSG stravince 4-1 contro il Club Brugge grazie alle doppiette di Mbappe e di Messi. Per i parigini la vittoria non basta per raggiungere il primo posto del girone occupato dal City, mentre con questa sconfitta la squadra belga si classifica ultima nel girone ed è fuori dalle coppe europee.

