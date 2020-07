Champions: il Napoli resta preoccupato per l’aumento dei contagi in Catalogna

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del ritorno di Champions con il Barcellona che rischia di non giocarsi al Camp Nou a causa dell’aumento dei contagi in Catalogna.

Sembrerebbe che il Napoli sia molto preoccupato per la situazione attuale nella regione spagnola e nella città di Barcellona dove i nuovi casi aumentano vertiginosamente. La società avrebbe contattato il console italiano Alessandra Di Pippo e poi avrebbe avviato dei contatti con l’UEFA per capire gli sviluppi in caso di un peggioramento della situazione.

