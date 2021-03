Champions: il Real elimina l’Atalanta, si qualifica anche il Manchester City

Sono appena terminate Real Madrid-Atalanta e Manchester City-Borussia Monchengladbach, ottavi di finale di ritorno di Champions League.

L’Atalanta, dopo la Juventus, è la seconda italiana ad essere eliminata dagli ottavi di Champions League. I nerazzurri perdono 3-1 a Madrid contro il Real e non riescono a ribaltare la sconfitta per 1-0 subita all’andata. Decidono il risultato finale i gol di Benzema, Ramos e Asensio per i blancos mentre è inutile la rete segnata su punzione da Muriel.

Nell’altra gara un City da record batte 2-0 il Borussia Monchengladbach e si qualifica ai quarti forte della vittoria per 2-0 arrivata all’andata. Decidono i gol di De Bruyne e Gundogan.

