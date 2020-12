La Lazio pareggia in casa con il Club Brugge 2-2 e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League come seconda classificata nel Girone F.

Decidono il risultato finale i gol di Correa e Immobile per i biancocelesti e le reti di Vormer e Vanaken per i belgi. Con questo pareggio la Lazio si qualifica agli ottavi di finale come seconda del girone alle spalle del Borussia Dortmund che ha vinto 2-1 a San Pietroburgo.

