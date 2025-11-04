Champions: La probabile formazione del Napoli

Alle 18.45 è in programma
Napoli-Eintracht quarta partita della fase campionato della Champions
Questa la probabile formazione del Napoli
Savic
Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Gutierrez
Anguissa Lobotka McTominay
Politano Hojlund Elmas
Alle 18.45 è in programma
Napoli-Eintracht quarta partita della fase campionato della Champions
Questa la probabile formazione del Napoli
Savic
Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Gutierrez
Anguissa Lobotka McTominay
Politano Hojlund Elmas
La Roma perde Dybala per il match contro il Napoli.
Napoli-Eintracht Frankfurt: i tornelli apriranno alle ore 16:00
Serie A: i risultati delle partite di oggi che hanno concluso la 10a giornata
Napoli: De Bruyne ha iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo.
Matteo Politano: “La batosta di Eindhoven? Ce la portiamo dentro per andare sempre al 100%. Giocare con la maglia del Napoli non mi pesa mai”
Antonio Conte alla vigilia di Napoli – Eintracht: “Chiedo al pubblico di starci sempre vicino! Ambiente compatto con i calciatori”
Conte a Sky:”Contro Eintracht voglio fare un gol più di loro”
Leonardo Spinazzola: pubalgia “silenziosa ma disturbatrice”
Il Napoli da solo comanda la Serie A
Il Napoli comunica un’ulteriore disponibilità di biglietti per la partita di Champions