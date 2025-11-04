Champions League

Champions: La probabile formazione del Napoli

Pubblicato il

Alle 18.45 è in programma

Napoli-Eintracht quarta partita della fase campionato della Champions 

Questa la probabile formazione del Napoli

Savic

Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Gutierrez

Anguissa Lobotka McTominay

Politano Hojlund Elmas

 

