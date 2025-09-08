Champions: le prime cinque sfide del girone saranno trasmesse in esclusiva su Sky

Il Napoli inizierà il suo percorso in Champions fuori casa il prossimo 18 settembre partendo con il Manchester City di Pep Guardiola. Le prime cinque sfide del girone saranno trasmesse in esclusiva su Sky
Ecco il calendario delle prime 5 partite del Napoli in UEFA Champions League 2025/26, trasmesse in esclusiva su Sky:
Manchester City – Napoli
Giovedì 18 settembre, ore 21:00
Napoli – Sporting
Mercoledì 1° ottobre, ore 21:00
PSV – Napoli
Martedì 21 ottobre, ore 21:00
Napoli – Eintracht
Martedì 4 novembre, ore 18:45
Napoli – Qarabag
Martedì 25 novembre, ore 21:00