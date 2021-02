Champions League: 0 a 0 tra Atalanta, in 10, e Real dopo il primo tempo

Si sono conclusi i primi tempi delle due sfide di Champions League in programma questa sera. L’Atalanta sfida il Real Madrid al Gewiss Stadium.

In 10, per un’espulsione diretta di Freuler, l’Atalanta chiude il primo tempo sul risultato di 0 a 0 contro i Blancos di Zidane. L’espulsione del centrocampista è sembrata un po’ troppo generosa da parte dell’arbitro. Il Real è andato molto vicino al gol in chiusura di primo tempo.

L’altra sfida, Borussia Monchengladbach-Manchester City, vede la squadra di Guardiola in vantaggio per 1 a 0.

Atalanta – Real Madrid 0 – 0

Borussia Monchengladbach – Manchester City 0 – 1

29′ Silva

