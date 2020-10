Champions League 2020/21, oggi i sorteggi: tremano Inter, Atalanta e Lazio

Alle ore 16 e 45 di oggi partiranno i sorteggi dei gironi per l’edizione 2020/21 della Champions League. Andiamo a vedere le varie fasce.

La Champions League riparte con il Bayern Monaco campione in carica ed il Siviglia in prima fascia dopo la vittoria contro l’Inter in finale di Europa League. Sono quattro le fasce in cui i 32 club sono suddivisi; la prima fascia è formata dal club campione in carica della UCL, dal club campione in carica della EL e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking Uefa più alto. Il Bayern di Flick è sia campione della Bundesliga e della UCL e per questo, di diritto, rientra lo Zenit tra i club in prima fascia.

Le fasce dalla seconda alla quarta, invece, sono determinate in base al ranking Uefa. Quattro le italiane presenti in questa edizione: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Il club bianconero parte dalla prima fascia, mentre gli altri tre club sono tutti in terza fascia. A seguire la suddivisione dei club partecipanti nelle varie fasce:

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania)

Siviglia (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Zenit (Russia)

Barcellona (Spagna)

Atlético (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Lipsia (Germania)

Inter (Inter)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Atalanta (Italia)

Salisburgo (Austria)

Krasnodar (Russia)

Brugge (Belgio)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Basaksehir (Turchia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

Midtjylland (Danimarca)

Rennes (Francia)

Ferencvaros (Ungheria)

Dove poter seguire i sorteggi dei gironi di Champions League?

Per chi fosse interessato, il sorteggio dei gironi sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno a partire dalle ore 16 e 45. Ricordiamo anche che per domani sono previsti i sorteggi dei gironi di Europa League, con il Napoli che sarà testa di serie.

