Champions League, a breve ci saranno i sorteggi per il calendario

Nel mese di agosto si ripartirà anche con la Champions League, con gli ottavi di finale da concludere e che vede anche il Napoli tra le protagoniste.

Dopo la conclusione degli ottavi di finale, scatteranno le Final Eight. La UEFA, però, ha intenzione di anticiparsi con i sorteggi relativi alla competizione; secondo quanto riporta il portale Calcioefinanza.it, infatti, il 10 luglio l’organo europeo sorteggerà quarti di finale e semifinali senza aspettare l’esito degli ottavi.

Tre i sorteggi che ci saranno: uno per i quarti di finale, uno per le semifinali ed uno per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Inoltre, non ci saranno teste di serie e sarà permesso il confronto tra squadre delle stesse federazioni. A ridosso dei sorteggi se ne saprà di più.

Comments

comments