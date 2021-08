Champions League, alle 18 il sorteggio: le quattro fasce

Dopo le partite che si sono concluse ieri sera che hanno definito le ultime tre qualificate, oggi pomeriggio ci sarà il sorteggio dei gironi di Champions League.

Le fasce, più che mai quest’anno, sono molto pericolose per tutte le squadre che vi partecipano. Le quattro italiane (Inter, Juventus, Atalanta e Milan) rischiano di trovarsi, tutte e quattro, in gironi di ferro; questo nonostante il fatto che i nerazzurri partiranno dalla prima fascia per la vittoria dello scudetto.

Il sorteggio prenderà il via alle 18, queste le quattro fasce del sorteggio:

Prima fascia : Chelsea, Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Lille, Sporting CP, Villarreal

: Chelsea, Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Lille, Sporting CP, Villarreal Seconda fascia : PSG, Juventus, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Siviglia, Borussia Dortmund

: PSG, Juventus, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Siviglia, Borussia Dortmund Terza fascia: Ajax, RB Lipsia, Porto, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Shakhtar Donetsk

Ajax, RB Lipsia, Porto, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Shakhtar Donetsk Quarta fascia: Milan, Wolfsburg, Dinamo Kiev, Malmoe, Club Brugge, Young Boys, Sheriff Tiraspol

