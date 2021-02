La Champions League ritorna anche per la Lazio che alle ore 21 sfiderà i campioni in carica del Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale.

L’andata si giocherà all’Olimpico di Roma. A seguire le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2) : Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi

: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sanè, Musiala, Coman; Lewandowski. All.: Flick

