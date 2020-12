Champions League: alle ore 12:00 Juventus, Lazio e Atalanta conoscono le avversarie degli ottavi

Nella sede dell’UEFA di Nyon in Svizzera alle ore 12:00 è in programma il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Diretta TV sui canali Sky e in chiaro sul canale Mediaset La20.

Sono sei le nazioni rappresentate:

Germania e Spagna:4

Italia e Inghilterra: 3

Francia e Portogallo: 1

Il sorteggio prevede le squadre divise in due fasce:

TESTE DI SERIE (giocano l’andata in trasferta e il ritorno in casa):

ci sono le vincitrici degli otto gironi eliminatori.

GRUPPO A: Bayern Monaco (Germania);

GRUPPO B: Real Madrid (Spagna);

GIRONE C: Manchester City (Inghilterra);

GRUPPO D: Liverpool (Inghilterra);

GRUPPO E: Chelsea (Inghilterra);

GIRONE F: Borussia Dortmund (Germania);

GRUPPO G: Juventus (Italia);

GRUPPO H: PSG (Francia).

NON TESTE DI SERIE (giocano l’andata in casa e il ritorno in trasferta):

ci sono le seconde classificate nei gironi eliminatori.

GRUPPO A: Atletico Madrid (Spagna);

GRUPPO B: Borussia Moenchengladbach (Germania);

GIRONE C: Porto (Portogallo);

GRUPPO D: Atalanta (Italia);

GRUPPO E: Siviglia (Spagna);

GIRONE F: Lazio (Italia);

GRUPPO G: Barcellona (Spagna);

GRUPPO H: Lipsia (Germania).

Non possono essere abbinate squadre della stessa nazione.

Non possono sfidarsi di nuovo squadre che già si sono affrontate nei gironi eliminatori.

Infine non possono sfidarsi tra loro squadre inserite nella stessa fascia.

Comments

comments