Champions League: ancora tutto aperto per Inter, Lazio e Atalanta. La Juventus è agli ottavi

Nella serata di ieri si è conclusa la quinta giornata di gironi di Champions League. Juventus già agli ottavi, per le altre tre è ancora tutto aperto.

Con la vittoria contro il Monchengladbach e la contemporanea sconfitta del Real Madrid contro lo Shaktar, l’Inter ha ancora la possibilità di qualificarsi. In aiuto di questo arriva anche la situazione interna ai blancos, con Zidane che rischia l’esonero in caso di sconfitta contro i tedeschi la settimana prossima. Potenzialmente, quindi, il famoso “biscotto” può essere evitato.

Situazione simile per Lazio e Atalanta ma entrambe, a differenza dell’Inter, sono seconde nei rispettivi gironi. I biancocelesti lottano contro il Brugge e la settimana prossima si sfideranno proprio all’Olimpico dove si deciderà chi andrà agli ottavi. L’Atalanta dovrà volare in Olanda, invece, per sfidare proprio l’Ajax. Ad entrambe basta un pareggio, ma si sa che se si gioca per il pari molte volte arriva la sconfitta.

L’unica certa del passaggio è la Juventus, che si contende il primo posto con il Barcellona. Andiamo a vedere la situazione dei gironi nel dettaglio.

Le classifiche dei gironi di Champions League

Girone A

Bayern Monaco 13 (qualificata agli ottavi)

Atletico Madrid 6

RB Salzburg 4

Lokomotiv Mosca 3

Borussia Monchengladbach 8

Shaktar Donetsk 7

Real Madrid 7

Inter 5



Manchester City 13 (qualificata agli ottavi)

Porto 10 (qualificata agli ottavi)

Olympiacos 3

Olympique Marsiglia 3

Liverpool 12 (qualificata agli ottavi)

Atalanta 8

Ajax 7

Midtjylland 1

Chelsea 13 (qualificata agli ottavi)

Siviglia 10 (qualificata agli ottavi)

Krasnodar 4

Rennes 1

Borussia Dortmund 10

Lazio 9

Club Brugge 7

Zenit 1

Barcellona 15 (qualificata agli ottavi)

Juventus 12 (qualificata agli ottavi)

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

PSG 9

Manchester United 9

RB Lipsia 9

Istanbul Basaksehir 3

