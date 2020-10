Champions League: l’Atalanta vince per 3 a 0, Inter ferma sul pari dopo 45′

Sono terminati i primi tempi delle partite di Champions League in programma oggi, tra cui quelle di Inter e Atalanta.

Per l’Inter dopo 45 minuti di partita solo un pareggio per 0 a 0 e pochissime occasioni create contro il Borussia Monchengladbach. L’Atalanta, ospite del Midtjylland, conduce per 3 a 0 grazie ai gol di Zapata, Gomez e Muriel.

Inter – Borussia Monchengladbach 0 – 0

Midtjylland – Atalanta 3 – 0

26′ Zapata, 36′ Gomez, 42′ Muriel

A seguire anche gli altri risultati parziali, che vedono il Bayern ed il Liverpool in vantaggio mentre il City e l’Olympiakos sono ferme sul pari:

Ajax – Liverpool 0 – 1

Bayern Monaco – Atletico Madrid 2 – 0

Manchester City – FC Porto 1 – 1

Olympiakos – Marsiglia 0 – 0

