Si sono conclusi i primi tempi delle due partite di questa sera di Champions League, con la Lazio impegnata contro il Bayern Monaco.

Purtroppo i bavaresi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con il risultato di 1 a 0; a segno Lewandowski su rigore. L’altra partita, quella tra Chelsea e Atletico, ha visto il primo tempo concludersi con lo stesso risultato: 1 a 0. In questo è Ziyech a portare in vantaggio i blues.

Bayern Monaco – Lazio 1 – 0

Chelsea – Atletico Madrid 1 – 0

