Champions League: Benfica-Napoli 2-0 (19′ Rios, 48′ Barreiro)

Live Champions League: azzurri a Lisbona per continuare il cammino in Champions
90′ + 7′ nulla di fatto per gli azzurri forse stanchi dal tour the force procedente. Perde con il Benfica 2-0
89′ momento buono del Napoli che non riesce a concretizzare
80′ in Vergara out Elmas
74′ Entra Lucca per Lang
70′ occasione Neres da fuori area deviazione del portiere in angolo
58′ Fuori Buongiorno e dentro Juan Jesus
48′ Napoli in avanti ma va in gol ancora il Benfica. Discesa Rios che serve al centro Barreiro, colpo di tacco che batte Milinkovic
22:03 partiti! Nel Napoli in Politano e Spinazzola, out Beukema e Olivera
45′ + 2‘ (21:47) finisce il primo con gli azzurri in attacco ma non trovano il gol
38′ Napoli in crescita: Neres supera Sudakov ma McTominay ed Olivera si ostacolano reciprocamente sul colpo di testa (era di Olivera)
29′ Di Lorenzo atterra male dopo il colpo di testa. Cure mediche per lui. Si rialza
28′ Lang crossa sulla testa di Di Lorenzo che stacca ma non segna
27′ Manovra articolata che da Højlund porta il pallone direttamente a Neres che serve Lang che tira ma è in fuorigioco.
19′ GOL DEL BENFICA. Cross morbido in area di rigore, McTominay allontana male… la palla finisce sui piedi di Rios che infila Vanja. Napoli bruttino fino ad ora, non ancora nel match
17′ Elmas serve il portiere azzurro che regala palla ad Aursnes, il calciatore del Benfica spreca clamorosamente una ottima palla gol
9′ Contropiede del Benfica che lancia Ivanovic a tu per tu con Milinkovic-Savic, destro del numero 9 ma il portiere azzurro smanaccia e dice no.
Ore 21: partiti!
Le formazioni
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.