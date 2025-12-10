Champions League

Champions League: Benfica-Napoli 2-0 (19′ Rios, 48′ Barreiro)

Live Champions League: azzurri a Lisbona per continuare il cammino in Champions

90′ + 7′  nulla di fatto per gli azzurri forse stanchi dal tour the force procedente. Perde con il Benfica 2-0

89′ momento buono del  Napoli che non riesce a concretizzare

80′ in Vergara out Elmas

74′ Entra Lucca per Lang

70′ occasione Neres da fuori area deviazione del portiere in angolo

58′ Fuori Buongiorno e dentro Juan Jesus

48′ Napoli in avanti ma va in gol ancora il Benfica. Discesa Rios che serve al centro Barreiro, colpo di tacco che batte Milinkovic

22:03 partiti! Nel Napoli in Politano e Spinazzola, out Beukema e Olivera

45′ + 2‘ (21:47) finisce il primo con gli azzurri in attacco ma non trovano il gol

38′ Napoli in crescita: Neres supera Sudakov ma McTominay ed Olivera si ostacolano reciprocamente sul colpo di testa (era di Olivera)

29′ Di Lorenzo atterra male dopo il colpo di testa. Cure mediche per lui. Si rialza

28′ Lang crossa sulla testa di  Di Lorenzo che stacca ma non segna

27′  Manovra articolata che da Højlund porta il pallone direttamente a Neres che serve Lang che tira ma è in fuorigioco.

19′ GOL DEL BENFICA. Cross morbido in area di rigore, McTominay allontana male… la palla finisce sui piedi di Rios che infila Vanja. Napoli bruttino fino ad ora, non ancora nel match

17′ Elmas serve il portiere azzurro che regala palla ad Aursnes, il calciatore del Benfica spreca clamorosamente una ottima palla gol

9′ Contropiede del Benfica che lancia Ivanovic a tu per tu con Milinkovic-Savic, destro del numero 9 ma il portiere azzurro smanaccia e dice no.

Ore 21: partiti!

Le formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

