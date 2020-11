Champions League: brutta terza giornata per Inter e Atalanta. La Juve vince, Lazio ancora pari. La situazione

Una terza giornata di Champions League amara per le italiane, con una vittoria, due sconfitte ed un pareggio. Amara soprattutto per Inter e Atalanta.

I nerazzurri di Conte, infatti, con la sconfitta contro il Real Madrid diventano ultimi nel proprio girone; la situazione per il passaggio agli ottavi si fa complicata, anche se è ancora matematicamente possibile. La sconfitta dei nerazzurri di Gasperini contro il Liverpool, arrivata per 5 a 0, getta alcune ombre sulla squadra e la situazione in classifica la vede al pari con l’Ajax ed una qualificazione ancora possibile.

La Lazio è seconda, nonostante i due pareggi di fila ed i tanti problemi, mentre con la vittoria di ieri la Juventus si porta da sola al secondo posto a +5 sulle altre. Vediamo la situazione delle classifiche dei rispettivi gironi nel dettaglio:

Girone A

Bayern Monaco 9

Atletico Madrid 4

Lokomotiv Mosca 2

RB Salzburg 1

Borussia Monchengladbach 5

Shaktar Donetsk 4

Real Madrid 4

Inter 2



Manchester City 9

Porto 6

Olympiacos 3

Olympique Marsiglia 0

Liverpool 9

Ajax 4

Atalanta 4

Midtjylland 0

Chelsea 7

Siviglia 7

Krasnodar 1

Rennes 1

Borussia Dortmund 6

Lazio 5

Club Brugge 4

Zenit 1

Barcellona 9

Juventus 6

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

Manchester United 6

RB Lipsia 6

PSG 3

Istanbul Basaksehir 3

