Champions League: brutte notizie per l’Atalanta, dopo Ilicic perde anche Gollini per la sfida con il PSG

In vista del quarto di finale di Champions League in programma mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 a Lisbona se il PSG piange per i tanti infortunati di certo l’Atalanta non ride.

Gasperini, oltre a Ilicic indisponibile per non meglio precisati problemi personali, deve rinunciare anche al portiere titolare.

Infatti il club nerazzurro ha reso nota l’entità dell’infortunio subito da Gollini.

Gli esami strumentali fatti da Gollini hanno evidenziato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro.

Tra i pali dell’Atalanta contro il PSG dovrebbe toccare quindi al secondo portiere Sportiello.

