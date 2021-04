Champions League: City e Madrid raggiungono la semifinale

Il ritorno dei due quarti di finale di Champions League in programma questa sera si sono conclusi. City e Real passano e vanno in semifinale.

Il Manchester di Guardiola ripete il risultato dell’andata e vince di nuovo per 2 a 1 contro il Borussia Dortmund. La rimonta e la vittoria portano la firma di Mahrez, su rigore, e di Foden; il City dovrà affrontare il PSG in semifinale.

L’altro ritorno invece ha visto Liverpool e Real Madrid non schiodarsi dallo 0 a 0. La squadra di Klopp ci ha provato a rimontare il 3 a 1 subìto all’andata ma il Real ha retto bene e non si è andati oltre il pari. I blancos dovranno vedersela contro il Chelsea in semifinale.

Borussia Dortmund – Manchester City 1 – 2

15′ Bellingham, 53′ Mahrez, 75′ Foden

