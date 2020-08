Champions League: clamorosa eliminazione del Manchester City, in semifinale è sfida Francia-Germania

Clamoroso a Lisbona in Portogallo. Nei quarti di finale di Champions League in gara unica ad eliminazione diretta in campo neutro i francesi del Lione dopo la Juventus hanno eliminato anche gli inglesi del Manchester City.

La squadra allenata dall’ex Roma Garcia ha sconfitto 3-1 il City di Guardiola con le reti di Cornet (L) nel primo tempo e di De Bruyne (M) e la doppietta vincete di Dembele (L) nella ripresa.

IL Lione si qualifica così per la semifinale contro il Bayern Monaco in programma sempre a Lisbona in gara unica ad eliminazione diretta mercoledì 19 agosto alle ore 21:00.

Martedì 18 agosto invece alle 21:00 sempre a Lisbona si gioca l’altra semifinale che vede un’altra sfida Francia-Germania con PSG e Lipsia protagoniste.

