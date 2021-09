Champions League: delude l’Inter, il Milan protesta. Atalanta prima, la Juve batte il Chelsea campione

La seconda giornata di Champions League ha regalato tante emozioni, tra cui quella dell’impresa dello Sheriff che ha battuto il Real Madrid.

In questo momento la squadra moldava è prima nel girone dell’Inter, con 6 punti e due vittorie; proprio i nerazzurri, contro lo Shaktar, hanno deluso e raccolto un misero punto che complica ancora di più la situazione in classifica. L’altra squadra milanese, invece, si è vista scippare il pari nei minuti finali per un rigore concesso all’Atletico Madrid. Un episodio che ha lasciato strascichi e polemiche.

Per quanto riguarda le altre due italiane, Atalanta e Juventus sono scese in campo ieri, solo note liete. La dea, guidata da Gasperini, ha vinto per 1 a 0 grazie a Pessina ed è prima nel girone; i bianconeri hanno battuto i campioni d’Europa, il Chelsea, per 1 a 0. A far rumore è anche il tonfo del Barcellona in casa del Benfica, che ha perso per 3 a 0. Koeman ora traballa.

Il PSG, infine, si è portato a casa i 3 punti con un netto 2 a 0 sul Manchester City. A seguire tutti i risultati delle partite giocate martedì e mercoledì:

Shaktar Donetsk . Inter 0 – 0

Ajax – Besiktas 2 – 0

Real Madrid – Sheriff – 1 – 2

Milan – Atletico Madrid 1 – 2

Borussia Dortmund – Sporting 1 – 0

PSG – Manchester City 2 – 0

Porto – Liverpool 1 – 5

RB Lipsia – Club Brugge 1 – 2

Atalanta – Young Boys 1 – 0

Zenit – Malmo 4 – 0

Wolfsburg – Siviglia 1 – 1

Bayern Monaco – Dinamo Kiev 5 – 0

RB Salzburg – Lille 2 – 1

Juventus – Chelsea 1 – 0

Benfica – Barcellona 3 – 0

Manchester United – Villareal 2 – 1

La classifica dei gironi di Champions League delle italiane

Andiamo a vedere nello specifico la situazione dei gironi delle italiane impegnate nella competizione.

Girone B

Liverpool 6

Atletico Madrid 4

Porto 1

Milan 0

Girone D

Sheriff 6

Real Madrid 3

Inter 1

Shaktar Donetsk 1

Girone F

Atalanta 4

Young Boys 3

Manchester United 3

Villareal 1

Girone H

Juventus 6

Chelsea 3

Zenit 3

Malmo 0

