Champions League: dopo 45′, Lazio in svantaggio. La Juve vince

Sono terminati i primi tempi delle partite di questa sera di Champions League, dove sono impegnate anche Juventus e Lazio.

I biancocelesti di Inzaghi sono in svantaggio in casa del Borussia Dortmund, con Guerreiro che ha segnato al 44′. La Juventus di Pirlo, invece, è in vantaggio per 1 a 0 grazie a Chiesa. Di seguito tutti i risultati parziali:

Club Brugge – Zenit 1 – 0

Borussia Dortmund – Lazio 1 – 0

Ferencvaros – Barcellona 0 – 3

Juventus – Dinamo Kiev 1 – 0

Manchester United – PSG 1 – 1

Siviglia – Chelsea 0 – 1

Comments

comments