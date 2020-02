Champions League: dopo la sfida contro il Barcellona sono diventati tre i diffidati del Napoli

Due gli ammoniti del Napoli nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League giocata al San Paolo contro il Barcellona: Insigne e Mario Rui. Diventano così tre i diffidati del Napoli.

Se per il capitano è la prima ammonizione in Champions, per l’esterno portoghese è invece la seconda e così Mario Rui si aggiunge a Koulibaly e Llorente nell’elenco dei diffidati del Napoli in Champions League.

Ricordiamo che nel Barcellona, oltre Messi e Griezmann, sono stati ammoniti Busquets che era diffidato e per ben due volte (quindi espulso) Vidal. Sia Busquets che Vidal salteranno per squalifica la gara di ritorno con il Napoli.

