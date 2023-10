Champions League, dove vedere Napoli-Real Madrid

Alle 21.00 in campo due italiane: al Maradona il Napoli scenderà in campo contro il Real Madrid, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre, alla stessa ora, l’Inter sfiderà il Benfica a San Siro.

Martedì 3 ottobre

ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ore 18.45: Union Berlino-Braga su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca di Christian Giordano. Diretta Gol di Alessandro Sugoni.

ore 18.45: Salisburgo-Real Sociedad su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca di Manuel Favia. Diretta Gol di Antonio Nucera.

ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ore 21.00: Napoli-Real Madrid su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento Luca Marchegiani. A bordocampo con Giorgia Cenni e Massimo Ugolini. Diretta Gol di Andrea Marinozzi.

ore 21.00: Inter-Benfica su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Aldo Serena. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Diretta Gol di Riccardo Gentile.

ore 21.00: Manchester United-Galatasaray su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca di Nicola Roggero. Diretta Gol di Davide Polizzi.

ore 21.00: Copenhagen-Bayern Monaco su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone

ore 21.00: Lens-Arsenal su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano. Diretta Gol di Luca Mastrorilli.

ore 21.00: PSV-Siviglia su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Botti. Diretta Gol Dario Massara.

Gli studi di Sky Sport del martedì

Champions League Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Mario Giunta per le news

ore 18.00: Champions League Show su Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 20.00: Champions League Show su Sky Sport 24

ore 23.00: Champions League Show su Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 24.00: Champions League show-After Party Sky Sport Uno e Sky Sport 24

