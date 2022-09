Champions League, ECA e top club vogliono portare le partite fuori dall’Europa

The Athletic riporta le ultime novità in merito alle intenzioni di ECA e top club europei in merito alle partite di Champions League.

A quanto pare l’obiettivo dell’ECA e dei top club europei è di far uscire dal suolo europeo le partite della competizione. In particolare, i principali mercati sotto la lente sono quelli di Stati Uniti, Cina e Medio Oriente.

Per ora, comunque, è solo un’idea e stando al The Athletic le partite portate fuori dal suolo europeo sarebbero quelle della fase a gironi. Un’altra opzione presa in considerazione è quella di far uscire dall’Europa la partita della Supercoppa Europea, che si gioca tra le vincitrici di Champions League e Europa League.

Comments

comments