Champions League: finalmente Inter, profondo rosso Milan. La Juve di misura, l’Atalanta si fa rimontare

Nella giornata di ieri si è chiuso il terzo turno di Champions League, dove a vincere sono state Inter e Juventus. Il Milan è quasi fuori dai giochi.

I nerazzurri hanno vinto per 3 a 1 contro lo Sheriff, portandosi a 4 punti nel girone; i bianconeri, invece, centrano la terza vittoria di fila e si avvicinano sempre di più agli ottavi di finale. Ad essere difficoltà, nel proprio girone, è il Milan dopo la sconfitta con il Porto.

Per i rossoneri, guidati da Pioli, tre sconfitte su tre in Champions League ed una situazione che si è fatta molto complicata. L’Atalanta, infine, si è fatta rimontare dal Manchester United che ha vinto per 3 a 2, dopo essere andati sul 2 a 0 nel primo tempo. Delle altre squadre, fa scalpore il 4 a 0 dell’Ajax al Borussia Dortmund di Haaland mentre il Liverpool ha vinto per 3 a 2 in casa dell’Atletico.

Questi i risultati finali del terzo turno:

Bruges-Manchester City 1-4

Paris Saint-Germain-Lipsia 3-2

Porto-Milan 1-0

Atletico Madrid-Liverpool 2-3

Besiktas-Sporting 1-4

Ajax-Borussia Dortmund 4-0

Inter-Sheriff Tiraspol 3-1

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5

Benfica-Bayern Monaco 0-4

Barcellona-Dinamo Kiev 1-0

Manchester United-Atalanta 3-2

Young Boys-Villarreal 1-4

Lille-Siviglia 0-0

RB Salisburgo-Wolfsburg 2-1

Chelsea-Malmoe 4-0

Zenit San Pietroburgo-Juventus 0-1

La classifica dei gironi di Champions League delle italiane

Andiamo a vedere nello specifico la situazione dei gironi delle italiane impegnate nella competizione.

Girone B

Liverpool 9

Atletico Madrid 4

Porto 4

Milan 0

Girone D

Sheriff 6

Real Madrid 6

Inter 4

Shaktar Donetsk 1

Girone F

Manchester United 6

Atalanta 4

Villareal 4

Young Boys 3

Girone H

Juventus 9

Chelsea 6

Zenit 3

Malmo 0

