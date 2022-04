Champions League – Finiscono in pareggio Atletico-Manchester City e Liverpool-Benfica

Champions League – Finiscono in pareggio le partite dei Quarti di Finale tra Atletico Madrid-Manchester City e Liverpool-Benfica.

Liverpool-Bengica:

Dopo il 3-1 dell’andata il Liverpool centra la semifinale di Champions segnando tre reti anche ad Anfield contro un Benfica che però non si arrende mai. Risultato che si sblocca a favore dei padroni di casa dopo 20 minuti, con Konaté di testa, proprio come al Da Luz. Al 32′ Gonçalo Ramos trova il pari ma nella ripresa Firmino chiude i conti con una doppietta. Di Yaremchuk la rete del 3-2, Darwin Nunez firma il definitivo pari. I Reds di Klopp affronteranno il Villarreal in semifinale.

Atletica Madrid-Manchester City:

Dopo un primo tempo ancora dominato dal Manchester City, l’Atletico si gioca il tutto per tutto nella ripresa e mette in difficoltà la squadra di Guardiola sfiorando il gol con Griezmann e Cunha. Nel primo tempo erano stati gli inglesi ad andare vicini al vantaggio con un palo colpito da Gundogan. Il forcing finale non permette agli spagnoli di trovare la rete che avrebbe allungato la gara. Nel finale rosso a Felipe. Passa il City che in semifinale affronterà il Real Madrid.

