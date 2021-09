Champions League, I risultati delle partite di questa sera

Champions League, il Barcellona perde in casa del Benfica, la Juve vince una partita importante contro il Chelsea, solo un pareggio invece tra il Siviglia contro il Wolfsburg.

Questi i risultati delle partite delle 21.00 di Champions League:

Il Siviglia pareggia in extremis grazie ad un rigore all’ottantasettesimo finalizzato da Rakitić, il Wolfsburg era in vantaggio con un gol di Steffen segnato al 48′.

Il Bayern Monaco stravince contro il Dinamo Kiev per 5-0, in gol Gnabry al 68′, Sane al 74′ , Choupo-Moting al 87′ mentre Lewandoski fa doppietta al 12′ con un rigore e il secondo arriva al 27′.

Lo Strasburgo vince contro il Lille per 2-1 con due rigori finalizzati da Adeyemi al 35′ e al 53′, inutile la rete di Yilmaz al 62′.

La Juventus vince una gara importante contro il Chelsea per 1-0, in gol il solito Chiesa al 46′.

Sconfitta amara invece per il Barcellona che in casa del Benfica perde 3-0 e finisce la partita in 10 dopo l’espulsione di Garcia al 87′, per la squadra portoghese in gol Nunez al 3′ minuto e al 79′ con un rigore che firma il terzo gol, mentre il secondo gol arriva al 69′ con Silva.

Ronaldo regala un’importante vittoria al Manchester United ad un soffio dal fischio finale, la partita sbloccata al 53′ dal Villarreal con Paco Alcacer è stata prima pareggiata al 60′ con Telles e Ronaldo al 90+5 da la vittoria alla squadra inglese.

