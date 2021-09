Champions League, i risultati delle partite di questa sera

Champions League, i risultati delle partite disputate questa sera.

Il Milan, dopo sette anni dal ritorno in Champions, perde per 3-2 ad Anfield contro il Liverpool, i rossoneri erano riusciti a ribaltare il risultato, grazie a Rebic e Brahim Diaz, dopo il vantaggio dei reds con un autogol di Tomori. Nel secondo tempo, però, gli uomini di Klopp sono riusciti a segnare altre due reti per il 3-2 finale.

Sconfitta anche per l’Inter. I nerazzurri vengono beffatti al 90° minuto dal Real Madrid che espugna il Meazza grazie a un gol di Rodrygo.

Club Brugge è riuscito a fermare il Psg per 1-1, il risultato finale con i gol di Herrera e Vanaken. Nello stesso gruppo il Manchester City batte per 6-3 il Lipsia al quale non basta la tripletta di Nkunku.

Il protagonista della serata, infine, è Sebastien Haller. L’attaccante dell’Ajax, all’esordio in Champions League, ha messo a segno quattro reti

