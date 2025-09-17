Champions League: i risultati di Inter e Atalanta. Per il PSG gran gol di Kvara

Champions League: una vittoria (dell’Inter) e una sconfitta (dell’Atalanta) per le italiane stasera
Psg-Atalanta 4-0
Risultato pesante per la squadra di Juric. Apre le marcature Marquinhos, poi Kvara è autore di una azione meravigliosa, fa tutto da solo e sigla il bis. Carnesecchi nega il tris su rigore a Barcola, ma poi lo infila Nuno Mendes a inizio ripresa. Nel finale Gonçalo Ramos realizza il poker su passaggio errato di Bellanova
Ajax-Inter 0-2
Thuram è il trascinatore dei nerazzurri nella trasferta di Amsterdam. Dopo una prima fase di gara equilibrata si prende la scena procurandosi un rigore, poi cancellato dal VAR e realizzando la rete del vantaggio. Nella ripresa Thuram raddoppia ancora di testa, l’Ajax non reagisce.