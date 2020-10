Champions League, i risultati dopo 45′: Juve in svantaggio, pari per la Lazio

Sono terminati i primi tempi delle partite in programma questa sera di Champions League. In campo ci sono Juventus e Lazio.

Dopo il primo tempo, la Juventus è in svantaggio contro il Barcellona; per i blaugrana a segno Dembelé dopo 10 minuti di partita. La squadra di Inzaghi, invece, dopo essere passata in vantaggio con Correa, ha terminato il primo tempo sull’1 a 1 con il Brugge che ha trovato il pari a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

Club Brugge – Lazio 1 – 1

Juventus – Barcellona 0 – 1

Per quanto riguarda le altre partite in programma, il Manchester United conduce per 1 a 0 contro il Lipsia mentre la Dinamo Kiev vince per 2 a 0 in casa del Ferencvaros. Dortmund e Siviglia sono ferme sullo 0 a 0.

Borussia Dortmund – Zenit 0 – 0

Ferencvaros – Dinamo Kiev 0 – 2

Manchester United – RB Lipsia 1 – 0

Siviglia – Rennes 0 – 0

