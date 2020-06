Champions League, il Barcellona vuole giocare il ritorno al Camp Nou

Il quotidiano spagnolo As riporta che nelle intenzioni del Barcellona c’è quella di giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli al Camp Nou.

Questo dopo che la Uefa ha ufficializzato che dai quarti in poi le partite saranno in stile Final Eight in campo neutro in Portogallo. Barcellona e Manchester City, davanti alla possibilità di scegliere se giocare in casa o in campo neutro il ritorno degli ottavi, hanno ovviamente scelto la prima ipotesi.

Un’intenzione già comunicata ufficialmente alla Uefa e che, a questo punto, rimane solo da capire se si concretizzerà o meno.

